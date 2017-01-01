Клімкін заступився за місію ОБСЄ на Донбасі

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Співробітники місії ОБСЄ в зоні АТО

Міністр Клімкін високо оцінив зусилля ОБСЄ, спрямовані на стабілізацію ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає ОБСЄ єдиною інституцією, яка своєю присутністю в Україні сприяє припиненню російської агресії. Про це Клімкін заявив під час зустрічі 29 травня з делегацію постійних представників держав-учасниць ОБСЄ.

Як повідомляє прес-служба МЗС, особливу увагу під час зустрічі було приділено необхідності виконання Росією та незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей.

«Міністр Клімкін високо оцінив зусилля ОБСЄ, спрямовані на стабілізацію ситуації на Донбасі, а також ключову роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у здійсненні ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Міністр також наголосив на важливості забезпечення безперешкодного доступу СММ до всієї тимчасово неконтрольованої Урядом України території Донбасу, у т.ч. до ділянки українсько-російського державного кордону в ОРДЛО з тим, щоб попередити постачання з Росії через кордон на територію України військової техніки, боєприпасів та бойовиків.

Нагадаємо, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Україна наполягає на вдосконаленні процедури моніторингу з боку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.