Клінтон звинуватила у своїй поразці на виборах Росію та директора ФБР

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Хілларі Клінтон

Хілларі Клінтон впевнена, що Путін втрутився у вибори в США

Колишній державний секретар США Хілларі Клінтон звинувачує у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Вона згадала оприлюднення 7 жовтня старого відеозапису, у якому тодішній кандидат від республіканців Дональд Трамп обговорює жінок, а відразу після цього WikiLeaks опублікував викрадене листування Демократичної партії .

«Який збіг. Ви просто не можете помилитися», - зазначила Клінтон 2 травня на жіночому форумі у Нью-Йорку.

«Він (Путін – ред.) безумовно втрутився в наші вибори, і було ясно, що він втрутився, щоб уразити мене й допомогти моєму опоненту (Дональду Трампу – ред.)», - наводить слова колишнього кандидата у президенти США «Укрінформ».

Також вона згадала дії директора ФБР Джеймса Комі.

Під час передвиборчої кампанії у США Wikileaks опублікував низку електронних листів і документів, пов’язаних із кандидатом на посаду президента від демократів Хілларі Клінтон, що були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подести.

Джейсм Комі оголосив, що ФБР не рекомендує порушувати проти Клінтон справу щодо можливого неналежного поводження з матеріалами, що могли становити державну таємницю, але звинуватив її у «надзвичайній недбалості», що призвела до викрадення цих листів.

Після цього, менш ніж за два тижні до виборів, Комі направив до законодавців листа, у якому йшлося про виявлення нових листів, пов’язаних із перебуванням Клінтон на посаді держсекретаря, на комп’ютері колишнього чоловіка її помічниці. За два дні до виборів Джеймс Комі заявив, що ці нові листи не дали проти Клінтон ніяких даних, щодо яких можна було б порушувати справу.

У січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити «кампанію впливу» з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа.

Нагадаємо, кілька днів тому президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Хілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.