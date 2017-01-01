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Трамп звинуватив Клінтон у зв'язках із Росією

Трамп вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США

Президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Хілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS.

Зокрема журналіст звернувся до Трампа з проханням прокоментувати розслідування можливого втручання Росії у вибори президента США. Трамп заявив, що вважає цю інформацію «фальшивою». Крім того, він зазначив, що його суперниця Клінтон також має зв'язки з РФ, які, тим не менш, не отримали такої пильної уваги ЗМІ.

«Є Подеста (глава виборчого комітету Клінтон - ред.), який, як я розумію, разом із братом володіє компанією в Росії. Чоловік Клінтон робив виступи в РФ. Хілларі укладала уранову угоду з Росією», - розповів Трамп.

При цьому він зазначив, що розслідування цих зв'язків ФБР заважають прихильники Клінтон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що робота президента виявилася складнішою, ніж він припускав.

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