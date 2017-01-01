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    КНДР запустила чотири балістичні ракети залпом

    • Сьогодні, 06:28
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    Сеул розцінює цей запуск як тиск у відповідь на спільні навчання США і Південної Кореї

    Північна Корея, ймовірно, знову запустила ракету великої дальності. Досі не встановлена ракета була запущена в Японське море.

    Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на генштаб південнокорейської армії.

    Сеул розцінює цей запуск як тиск у відповідь на спільні навчання США і Південної Кореї. Чиновники південнокорейського міністерства оборони вважають, що може йтися про балістичну ракету, здатну досягти материкової частини США.

    Пізніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Північна Корея запустила одразу чотири балістичні ракети в бік Японського моря. За його словами, три з них пролетіли близько тисячі кілометрів, перш ніж впасти в море в ексклюзивній економічній зоні Японії.

    США Північна Корея навчання
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