Князєв відзвітував про 200 викритих хабарників за півроку

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Сергій Князєв

Глава Нацполіції розказав, як схопив хабарників, що отримали неправомірну вигоду на загальну суму 11 млн грн

Нацполіція оголосила про затримання 203 хабарників (починаючи з жовтня 2016 року), які отримали неправомірну вигоду на загальну суму 11 млн грн. Про це під час колегії МВС розповів начальник Нацполіції Сергій Князєв.

За словами, серед викритих – начальник харківського заводу, який взяв хабар у 1 млн грн.

Викрито також сім організованих груп із корумпованими зв'язками: п'ять в органах місцевого самоврядування, решта – судова і виконавча влада.

Крім того, складено 1211 адмінпротоколів про порушення антикорупційного законодавства.

Як повідомлялося, вчора співробітники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції затримали директора овідіопольського комунального підприємства «Палац спорту імені Дукова», депутата райради Володимира П. За даними відомства, керівник вимагав та отримав «подяку» в розмірі $200 за підпис під договором про розміщення об'єкта торгівлі. Зустріч із представником фірми директор проводив просто на робочому місці.