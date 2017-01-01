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    Князєв відзвітував про 200 викритих хабарників за півроку

    • Сьогодні, 13:01
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    Сергій Князєв
    Сергій Князєв

    Глава Нацполіції розказав, як схопив хабарників, що отримали неправомірну вигоду на загальну суму 11 млн грн

    Нацполіція оголосила про затримання 203 хабарників (починаючи з жовтня 2016 року), які отримали неправомірну вигоду на загальну суму 11 млн грн. Про це під час колегії МВС розповів начальник Нацполіції Сергій Князєв.

    За словами, серед викритих – начальник харківського заводу, який взяв хабар у 1 млн грн.

    Викрито також сім організованих груп із корумпованими зв'язками: п'ять в органах місцевого самоврядування, решта – судова і виконавча влада.

    Крім того, складено 1211 адмінпротоколів про порушення антикорупційного законодавства.

    Як повідомлялося, вчора співробітники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції затримали директора овідіопольського комунального підприємства «Палац спорту імені Дукова», депутата райради Володимира П. За даними відомства, керівник вимагав та отримав «подяку» в розмірі $200 за підпис під договором про розміщення об'єкта торгівлі. Зустріч із представником фірми директор проводив просто на робочому місці.

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