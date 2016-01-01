Колишній глава МЗС пояснив, чому Україна голосувала за антиізраїльську резолюцію

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Леонід Кожара

На Україну був тиск із боку інших держав, - екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара

На українську делегацію в ООН був тиск із боку арабського світу. Це стало однією із причин, чому Україна голосувала за антиізраїльску резолюцію, сказав у коментарі «Главкому» екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

«Якби Україна була сильнішою, ніж сьогодні, ми могли б у цих питаннях бути гнучкішими і утриматись, якщо наші інтереси вступають у конфлікт із принципами сучасного міжнародного права. Але якщо ви подивитеся на стан зовнішньої торгівлі цього року, то побачите, що Єгипет – друга держава за експортом з України у світі», – пояснив причини голосування Леонід Кожара.

До того ж, не менш значущим для української делегації було дотримання фундаментальних принципів ООН.

«З 1948 року в усіх основоположних документах ООН визначені межі Ізраїлю і Палестини, і тут має бути наша принципова позиція. Наслідки для наших відносин з Ізраїлем будуть поганими, але там же не тільки Україна голосувала, а й величезні держави світу. То хто тут винен у порушенні міжнародного права – Україна чи Ізраїль?», – резюмував екс-міністр.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

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