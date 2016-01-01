Прем’єр Ізраїлю доручив понизити рівень робочих контактів з Україною

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Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху

Рішення стосується України та ще 11 країн, які в Раді Безпеки ООН підтримали резолюцію із осудом ізраїльської поселенської діяльності

Керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху в неділю, 25 грудня, дав доручення міністерству закордонних справ мінімізувати робочі контакти з 12 країнами, представники яких в Раді Безпеки ООН підтримали резолюцію із осудом ізраїльської поселенської діяльності. Про це повідомляє Армійське Радіо, а також газета Haaretz з посиланням на підсумки недільного засідання кабміну та дані від чільного ізраїльського посадовця, який говорив на умовах анонімності.

«У наступний період подорожуйте менше до країн, які голосували проти нас», - цитує газета звернення прем'єра до урядовців на засіданні.

Рішення стосується України, Росії, Китаю, Японії, Франції, Анголи, Єгипту, Уругваю, Іспанії, Сенегалу та Нової Зеландії. Голів МЗС цих країн не прийматимуть в Ізраїлі, зазначає газета. Крім того, заморожено координацію зустрічей Нетаньяху з прем'єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей та прем'єром КНР Лі Кецяном, які мали відбутися у швейцарському Давосі. В МЗС Ізраїлю на запит DW відмовилися коментувати цю інформацію.

Як повідомлялося, в неділю до МЗС Ізраїлю викликали послів України та інших країн, що підтримали резолюцію у Радбезі ООН. Місцеві ЗМІ, посилаючись на розмову з одним з присутніх на зустрічі дипломатів, пишуть про вкрай незвичну практику виклику дипломатів у вихідний день. У Держдепартаменті США підтвердили й виклик свого посла Дана Шапіро, з яким Нетаньяху зустрівся у неділю ввечері окремо. Про результати цієї зустрічі, що тривала близько 40 хвилин, не повідомляється. Напередодні Нетаньяху розпорядився скасувати візит свого українського колеги Володимира Гройсмана. Візит прем’єр-міністра України був запланований на наступний тиждень.

Прес-секретар Гройсмана Дмитро Столярчук заявив, що український прем'єр «переніс свій візит до Ізраїлю на невизначений термін» і закликає «не драматизувати ситуацію». Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив за винесення на розгляд засідання уряду питання голосування України за резолюцію щодо ізраїльської політики поселень.

Як повідомлялося, 23 грудня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Джерело: DW