Комітет Європарламенту підтримав надання безвізу Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Профільний комітет проголосував за надання безвізового режиму Україні: 39 голосів за, 4 – проти

Комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ підтримав надання Україні безвізового режиму, передає Twitter комітету Європарламенту.

«Комітет підтримав безвізовий режим для України, 39 проголосували за, 4 – проти, 1 – утримався», – йдеться в повідомленні.

Текст законодавчого акта, який було узгоджено за результатами тріалогу, прописано у листі генерального секретаріату Ради ЄС від 3 березня, який називається «Пропозиції для нормативного акта Європейського парламенту та поправки до акта Ради №539/2001 зі списком третіх країн, громадяни яких повинні мати візу для перетину зовнішніх кордонів, та тих, громадяни яких від цієї вимоги звільнені (Україна)».

Лист було надіслано на ім'я президента комітету Клода Моралеса від головуючої в Комітеті постійних представників країн – членів ЄС (COREPER) Марлен Боннічі (посол головуючої в ЄС Мальти), в якому вона пише, що після неформальної зустрічі представників трьох інституцій COREPER узгодив проект компромісного тексту. Саме тому посол підтверджує: якщо парламент ухвалить цю позицію у першому читанні, рада таку позицію підтвердить і буде ухвалено акт відповідно до позиції ЄП. Тому пропонувалося прийняти таке рішення: «У додатку I (список країн, на які поширюється візовий режим) посилання на Україну видалити, у додатку II (список країн з безвізовим режимом) посилання на Україну вставити. Акт набуде чинності на двадцятий день після публікації в офіційному журналі».

Раніше Габріель висловила переконання, що голосування як у рамках комітету, так і під час пленарного засідання буде позитивним, адже для цього є необхідна більшість голосів.

Як відомо, посли ЄС затвердили угоду щодо надання безвізу для України.