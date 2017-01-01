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    Посли ЄС схвалили рішення про безвіз для України

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    Безвізовий режим для українців
    Безвізовий режим для українців

    COREPER на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України

    Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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    «Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Для остаточного погодження потрібен ще один раунд - після голосування в Комітеті Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ має відбутися голосування на пленарному засіданні ЄП», - написав він.

    Нагадаємо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалить рішення про візову лібералізацію для України.

    Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

    Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

    Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.

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