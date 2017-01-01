Посли ЄС схвалили рішення про безвіз для України

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Безвізовий режим для українців

COREPER на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалив рішення про візову лібералізацію для України. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Для остаточного погодження потрібен ще один раунд - після голосування в Комітеті Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ має відбутися голосування на пленарному засіданні ЄП», - написав він.

EU ambs have endorsed visa lib for #Ukraine. One more round of approval needed after vote in the EP's civil lib committee & in EP plenary — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 марта 2017 г.

Нагадаємо, 2 березня Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) на зустрічі у Брюсселі формально схвалить рішення про візову лібералізацію для України.

Європейський парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська комісія дійшли згоди в питанні надання Україні безвізового режиму. Далі, відповідно до процедури, це рішення має бути проголосоване Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.

Як повідомили незалежні джерела у впливових країнах-членах Євросоюзу, остаточне затвердження безвізового режиму для громадян України має відбутися на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться 11 травня.

Європарламент має намір розглянути українське питання 5 квітня.