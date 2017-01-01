Комітет Європарламенту сьогодні розгляне угоду щодо надання безвізу Україні

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Відповідне питання стоїть у порядку денному засідання профільного комітету ЄС, що відбудеться сьогодні

Комітет з цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту розгляне та проголосує текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.

Відповідне питання стоїть у порядку денному засідання Комітету, що відбудеться сьогодні. Згідно з документом, доповідач Марія Габріель зробить презентацію щодо «стану тріалогу» (переговори між Європарламентом, Радою ЄС та Мальтійським головуванням у ЄС щодо надання Україні безвізового режиму), після чого заплановане електронне голосування (у порядку денному воно записано як «можливе»).

Текст законодавчого акту, який був погоджений за результатами тріалогу, прописаний у листі генерального секретаріату Ради ЄС від 3 березня, який називається «Пропозиції для нормативного акту Європейського парламенту та поправки до акту Ради N539/2001 зі списком третіх країн, громадяни яких повинні мати візу для перетину зовнішніх кордонів, та тих, громадяни яких від цієї вимоги звільнені (Україна)».

Лист надісланий на ім'я президента Комітету Клода Моралеса від головуючої в Комітеті постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) Марлен Боннічі (посол головуючої в ЄС Мальти), в якому вона пише, що після неформальної зустрічі представників трьох інституцій COREPER погодив проект компромісного тексту. Саме тому посол підтверджує, що в разі, якщо парламент ухвалить цю позицію у першому читанні, Рада таку позицію підтвердить, і буде ухвалений акт відповідно до позиції ЄП. Тому пропонується ухвалити наступне рішення: «У додатку I (список країн, на які розповсюджується візовий режим) посилання на Україну видалити, у додатку II (список країн з безвізовим режимом) посилання на Україну вставити. Акт набуде чинності на двадцятий день після публікації в офіційному журналі».

Раніше Габріель висловила переконання, що голосування як в рамках Комітету, так і під час пленарного засідання буде позитивним, адже для цього є необхідна більшість голосів.

Як відомо, посли ЄС затвердили угоду щодо надання безвізу для України.

Джерело: УНІАН