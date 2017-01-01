Комітет Ради розгляне відставку голови ФДМУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Униан Ігорь Білоус

Також на засіданні очікують на звіт прем’єра

Сьогодні, 12 квітня, на засіданні комітету ВР з питань економічної політики депутати заслуховують звіт прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про діяльність уряду на наступний рік. Також на цьому засіданні депутати розглянуть питання про звільнення голови фонду Держмайна Ігоря Білоуса із займаної посади, передає УНН.

«У нас порядок денний: заслуховування звіту КМ України за 2016 рік та друге питання - розгляд заяви голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса і внесено проект постанови на ваш розгляд, проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна», - сказав голова комітету Андрій Іванчук.

Як повідомляв «Главком», раніше голова Фонду держмайна розповів, чи очолить він Нацбанк.