Голова Фонду держмайна розповів, чи очолить він Нацбанк

Про це заявив Ігор Білоус, голова Фонду державного майна України, який, нагадаємо, у понеділок, 10 квітня, подав у відставку із займаної посади.

Він жартома зауважив, що багато дізнався про себе за останні два дні, серед іншого і про те, що він начебто претендує на посаду голови Нацбанку України.

«Ні, точно не планую. Я нині розповідав, з чим пов’язана моя відставка. Насправді жодної політики тут немає, просто є інші проекти в житті. Три роки на держслужбі – цього достатньо, просто потрібно займатися іншими речами, тими, якими я займався раніше. Точно йти в Нацбанк не планую», – запевнив Ігор Білоус.

Як зауважив Ігор Білоус, за його керівництва Фондом держмайна багато зусиль витратили на виправлення системних помилок.

«Цього не видно для публіки. Проте, коли я говорю, що було проведено тисячу аукціонів, а це рекорд за 15 років. Або коли я кажу, що ми продали стільки-то об’єктів, і це вперше за всю історію Фонду, – це не відчувається народом», – каже Ігор Білоус та наголошує, що говорити про провал приватизації – абсолютно неправильно.

Нагадаємо, 10 квітня Ігор Білоус заявив, що подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України.