Концерт російської співачки Орбакайте у Києві скасували через її «зв’язок з агресором»

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В Києві скасовано концерт Христини Орбакайте

Не дивлячись на гастролі до Криму, Орбакайте все ж має намір заспівати в Києві, але вже восени

Концерт російської співачки Христини Орбакайте, що мав відбутися 6 березня в палаці «Україна», скасовано.

«Перебуваючи в умовах зовнішньої воєнної агресії та беручи до уваги загальне суспільне збурення громадськості, яке виникає через можливе проведення концертів артистів, творча діяльність яких пов’язана із країною-агресором – Російською Федерацією, адміністрація Національного палацу мистецтв «Україна» повідомляє, що організатори (івент-компанія «BonapArt») запланованого на 6 березня 2017 року концерту Христини Орбакайте наразі переносять дату цього заходу на 26 вересня 2017 року», - зазначається на сайті палацу.

Також в НПМ попросили вибачення за незручності у шанувальоників та повідомили, що усі куплені квитки на цей захід будуть дійсні 26.09.2017 і не потребують обміну.

Як відомо, російська співачка Орбакайте мала намір дати 6 березня у палаці «Україна» ювілейний концерт. Вартість квитків сягала 2750 гривень, і майже усі були вже викуплені.

Крім столиці, Орбакайте також збиралася дати концерти у Харкові (5 березня), Дніпрі (7 березня) та Одесі (8 березня).

Проте ще восени минулого року почали ходити чутки, що Орбакайте не пустить до країни СБУ. Причина – Орбакайте засвітилася в анексованому Криму у червні 2014 року.

Громадське об’єднання «Рада громадської безпеки» на чолі із Марком Гордієнком навіть зверталося до міністра культури та голови СБУ із проханням скасувати концерт Орбакайте задля уникнення масових акцій протестів. «З огляду на те, що концерти вищевказаної особи в Україні не скасовано, громадські активісти Одеси та безпосередньо представники ГО «Рада громадської безпеки» вважають за свій обов’язок нагадати вам, що концертна діяльність російських артистів, котрі підтримали окупацію та фактично війну РФ проти України, є неприпустимою», – йшлося в заяві.

Більше про російських артистів, що встигли «засвітитися» на загарбаній території, а тепер вперто їдуть в Україну, читайте у матеріалі «Главкому» - «Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну»