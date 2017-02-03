Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну»

Катерина Пешко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Поки російська армія господарює в Криму і на Донбасі, російських співаків та акторів приймають у Києві та інших містах

Україна гастрольна стрімко повертається у минуле. Після трьохрічної перерви провідні концертні майданчики знову відкрили свої двері для російського шоу-бізнесу. Мешканці великих міст помітили: в останні місяці афіш артистів з країни-агресора стає дедалі більше. Промоутери активно розпродають недешеві квитки на їхні виступи не лише у столиці.

Треба визнати, що таких «гостей» з Росії не завжди радо вітають і українці, і наша Служба безпеки. Так, наприклад, на головній сцені країни, у Палаці «Україна», в грудні минулого року зі своїм концертом кортіло виступити співачці Наталі Корольовій. Та СБУ в жовтні внесла артистку, яка народилась у Києві, до «чорного списку». Корольовій заборонили в’їзд у країну на п’ять років через гастролі в окупованому Криму. Вибачаючись перед українською публікою за скасований концерт, артистка примудрилася ще більше погіршити власне становище, опублікувавши своє фото на фоні мапи України з «відрізаним» півостровом.





Наталія Корольова (фото: fakty.ictv.ua)

Та такий «теплий» прийом не відлякав колег Корольової. Російські артисти, навіть ті, що встигли «засвітитися» на загарбаній території, вперто їдуть в Україну.

Малінін та Орбакайте

На 1 березня у Національному палаці мистецтв «Україна» заплановано концерт Олександра Малініна. Він везе до Києва програму «Весняний бал». Російського естрадного співака в афішах презентують, перш за все, як «народного артиста України». Це звання співаку присвоїв ще президент Кучма, дружина якого – шанувальниця Малініна. Влітку 2013 року співак навіть виступав на 75-річчі екс-президента в Італії. Промоутери також акцентують увагу української публіки на тому, що два зі своїх 30 альбомів Малінін випустив українською мовою. Розрахунок виявився правильним: вільних квитків, вартість яких сягає 2500 гривень, лишилося мало.

І у Малініна, на відміну від Корольової, є всі шанси успішно виступити в Києві. Він не пішов шляхом деяких своїх колег, не підписував жодних антиукраїнських звернень і не їздив із гастролями у Крим чи на Донбас.



Цікаво, що на офіційному сайті співака malinin.ru у графіку гастролей виступи в Україні не зазначені.







А ще у травні 2015 року український поет і драматург Юрій Рибчинський розповідав, що не зміг запросити на свій ювілей до України російських зірок, у тому числі й Олександра Малініна, бо вони бояться цькування з боку Кремля.



Наступною після Малініна до Києва має намір завітати Христина Орбакайте. У Палаці «Україна» 6 березня вона дасть ювілейний концерт. Вартість квитків – до 2750 гривень, і також усі вони майже викуплені.







Крім столиці Орбакайте має намір дати концерти у Харкові (5 березня), Дніпропетровську (7 березня) та Одесі (8 березня). Але виступи може бути скасовано. Чутки, що Орбакайте не пустить до країни СБУ, ходили ще восени. Та організатори гастролей не сприйняли цю інформацію всерйоз і продовжували рекламувати концерти. Вимоги ж їх скасування продовжують лунати. Причина – Орбакайте засвітилася в анексованому Криму у червні 2014 року.

З 2:47 можна подивитися виступ Крістіни Орбакайте в анексованому Криму

«13 червня 2014 р. – анексований Севастополь, 9 грудня 2016 р. – Кремль, 6 березня 2017 р. – Палац «Україна». Без коментарів», – коментував гастролі співачки блогер Сергій Іванов.





Інший блогер Мирослав Олешко, вимагаючи заборони в’їзду Орбакайте, нагадав, що її колишній чоловік Руслан Байсаров є «смотрящим» президента РФ Володимира Путіна в Криму. За даними російських ЗМІ, бізнесмена було призначено відповідальним за курорти та санаторіїанексованого півострова.

Громадське об’єднання «Рада громадської безпеки» на чолі із Марком Гордієнком уже звернулося до міністра культури та голови СБУ із проханням скасувати концерт Орбакайте задля уникнення масових акцій протестів. «З огляду на те, що концерти вищевказаної особи в Україні не скасовано, громадські активісти Одеси та безпосередньо представники ГО «Рада громадської безпеки» вважають за свій обов’язок нагадати вам, що концертна діяльність російських артистів, котрі підтримали окупацію та фактично війну РФ проти України, є неприпустимою», – йдеться в заяві.

Путін вручає Орбакайте посвідчення та знак заслуженого артиста Росії. 28 грудня 2013 р.

Коли ще тільки заговорили про можливу заборону в’їзду Орбакайте на територію України, народний артист Віктор Павлік дав колезі з Росії пораду. «Я не розумію, якщо ти підтримуєш Росію, нащо тоді їхати в Україну? Добре ще, якби вона кардинально змінила програму, приїхала і сказала б: «Слава Україні! Сьогодні я для вас підготувала дві години українських пісень». Ось тоді ще можна було б про щось говорити», – зазначав він.

Російський театр квітне у Києві

Інші російські артисти, які не потрапили до офіційних «чорних списків», почуваються в Україні доволі комфортно. Так, наприклад, у Національній музичній академії України цієї весни можна буде відвідати концерт російського фолк-гурту «Мельница», а у StereoPlaza публіку розважатиме російський поп-рок-гурт «Звери».

Проте співочі заробітки росіян – це лише квіточки. Справжнє засилля російських гастролерів спостерігається в театральній антрепризі. Десятки проектів анонсують свої виступи у столиці і найбільших містах України.

В інтерв’ю «Главкому» українська актриса Ірма Вітовська ще минулого року зазначала, що її лякає засилля афіш російських артистів на Жовтневому палаці. «Там (на Інститутській. – «Главком») було розстріляно Небесну сотню. А знаємо ми тих артистів? За що вони насправді виступають, кого підтримують? Ці афіші мене принижують. Ще раз: там було розстріляно наших хлопців. Я думаю, що українського глядача, який заплатить гроші за квитки на цих артистів, який піде на цей продукт, можна виселяти за межі України. Бо такі люди не є українцями, вони ходять по крові», – пояснювала вона.

«Не знаю, хто і з якою метою це кришує! Питання до депутатів, СБУ та Мінкультури», - обурилася заслужена артистка у себе в Фейсбуці.

І справді, рекорди продовжує бити згаданий Жовтневий палац. Цієї весни тут заплановані вистави: «Убий мене, голубчику!» (за участю Валерія Гаркаліна, Олени Шаніної і Ольги Прокоф’євої; вартість квитків до 1590 гривень), «У джазі тільки жінки» (у ролях: Станіслав Садальський, Тетяна Васильєва; до 3500 гривень), «Любов по-італійськи» (у ролях: Олена Воробей, Олександр Солоненко, Семен Стругачов; до 1280 гривень), «Незрівнянна» (у ролях: Світлана Пермякова, Георгій Мартиросян; до 1900 гривень), «Джекпот з доставкою додому» (у ролях: Олена Воробей, Михайло Поліцеймако, Оскар Кучера; до 850 гривень), «Дорослі ігри» (у ролях: Дмитро Співаковський, Ольга Прокоф’єва та інші; до 950 гривень), «Палата бізнес-класу» (у ролях: Семен Стругачов, Тетяна Васильєва, Георгій Мартиросян, Світлана Пермякова; до 1790 гривень).

У Будинку офіцерів намічається «Скандал» (у ролях: Дмитро Назаров, В’ячеслав Невинний, Наталія Громушкіна, Ольга Васильєва; до 1200 гривень), «За все тобі дякую» (у ролях: Еммануїл та Ірина Віторгани, до 600 гривень). До речі, подружжя Віторганів далі вирушить у тур по Україні. Також тут запланований показ вистави «П’ять зірок» із Жанною Еппле та Анфісою Чеховою у головних ролях (вартість квитків до 850 гривень). Наприкінці квітня сюди завітає сама «Катя Пушкарьова», себто Неллі Уварова, та Петро Красилов із виставою «Наречений з того світу. Труффальдіно».

У Будинку художника покажуть «Собаче серце» із Володимиром Стєкловим (народний артист Росії) у головній ролі (вартість квитка – до 600 гривень).

Цікаво, що в кількох виставах задіяний російський актор Станіслав Садальський, у якого в лютому вже були проблеми з в’їздом на територію України.



Зокрема, у зверненні до Управління СБУ в Одеській області, в якому Рада громадської безпеки просила «вжити оперативних заходів із недопущення Садальського в Україну на виступ в Одесі», згадувалося, що актор неодноразово проявляв антиукраїнські настрої та мав гастролі в анексованому Криму влітку 2016 року разом із Тетяною Васильєвою (яка також планує виступити у Києві цієї весни).

(для ознайомлення з документом натисніть на зображення)

Цікаво, що маркетинговий прийом Малініна, якого промоутери продають українцям як українського артиста, тепер вельми поширений. Більшість з афіш російських антрепризних вистав представлені українською мовою. Тож якщо у виставі грають актори не надто відомі, визначити, чи це російська, чи українська антреприза доволі непросто.







Ще одним прийомом, що має збити з пантелику українського глядача, є «залучення» у виставу з російською трупою одного чи кількох вітчизняних артистів.

«Не розумію, що російська антреприза, російські артисти тут зараз роблять? – дивувався під час розмови з «Главкомом» український актор та співак Анатолій Гнатюк. – Це ж на тверезу голову не натягнеш! Росія веде війну проти України. Як у таких умовах російські актори можуть привозити сюди якусь комедію, посміхатися, геготати?».

Високою якістю російська антреприза теж похвалитися може не завжди. Проте і досі квитки на вистави росіян розкуповуються доволі активно. При тому, що максимальна ціна на українську антрепризу в середньому сягає 500 гривень. На вистави ж із російськими акторами ціни на квитки подекуди перевищують і 3 тисячі гривень...

Український театральний режисер та продюсер Слава Жила вважає, що у потоці російських антреприз «мало мистецтва і багато комерції». «В основному, всі російські антрепризи за якістю нижче плінтусу», - зазначає Жила. При цьому продюсер визнає, що такий потік «гастролерів» створює проблеми для розвитку українського театру.

«На жаль, так склалося, що наш глядач не зовсім довіряє нашому виробнику і готовий витрачатися, щоб ходити на російських артистів. Був період часу, коли російські артисти до нас взагалі перестали їздити. Ми встигли випустити цілу купу вистав і далі продовжуємо це робити. Але потік з Росії знову пішов, і не просто так. Всі пропозиції користуються попитом. Чи заважає це? Так, заважає. Що робити? Ну, точно не сварити організаторів, які везуть сюди російську антрепризу. Вони просто займаються бізнесом. Це, скоріше, питання до нашої влади, яка не забороняє везти сюди російську антрепризу. Проте в умовах ринкової економіки треба просто робити якісний продукт, щоб обираючи між нашими і російськими виставами, глядач обирав наші, які сьогодні вже збирають повні зали», - резюмує Жила.

У скандали потрапляють і українські артисти із не надто патріотичною позицією. Світлана Лобода, наприклад, теж виступає у Росії, де вона за минулий рік заробила 1,2 мільйона доларів. Учасники АТО у зв’язку з цим зареєстрували на сайті президента петицію про позбавлення Лободи громадянства та звання заслуженої артистки. У петиції зазначається, що тільки під час новорічних свят артистка сім разів виступила у РФ, а в саму новорічну ніч дала кілька концертів для російських олігархів у Маямі.

Катерина Пешко, «Главком»



