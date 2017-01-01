Конгрес США остаточно схвалив виняток для висуванця Трампа на керівництво Пентагоном

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Обама не стане на перешкоді і підпише цей закон, коли він буде ухвалений

У США Палата представників Конгресу схвалила закон про виняток із чинного законодавства для висуванця обраного президента Дональда Трампа на посаду міністра оборони, донедавна генерала Корпусу морської піхоти Джеймза Маттіса, щоб він міг обійняти посаду.

Сенат надав таке схвалення ще в четвер.

Напередодні голосування в Палаті представників речник президента США Джош Ернест заявив раніше у п’ятницю, що Барак Обама не стане на перешкоді і підпише цей закон, коли він буде ухвалений.

Цей законодавчий акт має на меті надати для Маттіса одноразовий виняток із закону, що встановлює цивільний контроль над Міністерством оборони і забороняє очолювати його колишнім військовим, що пішли у відставку менш ніж за сім років до вступу на посаду.