Конгрес США затвердив держбюджет: Україні виділять $560 млн

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Головний кошторис США тепер має підписати президент Дональд Трамп

Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,1 трлн на 2017 фінансовий рік, який завершується 30 вересня.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє «Укрінформ».

Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 висловилися проти. Палата представників проголосувала документ напередодні, тож для остаточного набуття чинності бюджетом залишається тільки поставити свій підпис президенту Трампу.

Очікується, що глава Білого дому підпише документ швидко, оскільки в п'ятницю завершується термін дозволеного фінансування уряду.

Оновлений бюджет передбачає збільшення на $15 млрд витрат на оборону та додаткові $1,5 млрд для забезпечення безпеки кордонів, передусім на півдні, з Мексикою.

Серед іншого, в документі також визначається виділення не менше $560,465 млн на підтримку України.

Нагадаємо, з цією метою передбачається виділення не менше $410,465 млн у якості різних видів допомоги, а також $150 млн у межах «Ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки».