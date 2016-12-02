Конгрес США затвердив підсумки президентських виборів
- 6 Сiчня, 21:32
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Трамп набрав 304 голоси вибірників, в той час як Хілларі Клінтон - 227 голосів
Конгрес США на засіданні формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, передає Reuters.
Головуючий в сенаті віце-президент Джо Байден підвів підсумки голосування вибірників, які подали свої голоси відповідно до наказу виборців 19 грудня.
Трамп набрав 304 голоси вибірників, в той час як Хілларі Клінтон - 227 голосів.
Нагадаємо, президентський термін Обами спливає 20 січня 2017 року після інавгурації Дональда Трампа.
Як повідомлялося, президент США Барак Обама на базі у Форт-Майєр, штат Вірджинія, попрощався зі збройними силами як верховний головнокомандувач.