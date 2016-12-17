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    Президент США попрощався зі збройними силами як Верховний головнокомандувач

    • Вчора, 07:59
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    Обама провів огляд військ почесної варти, вибудуваного в його честь

    Президент США Барак Обама на базі у Форт-Майєр, штат Вірджинія, попрощався зі збройними силами як Верховний головнокомандувач, про це повідомили на Радіо Свобода.

    У своєму виступі Обама сказав, що для нього не було «привілеї більшої і більшої честі, ніж служити в якості головнокомандуючого найбільших військових у світі».

    На заході були присутні – генерал Джозеф Данфорд, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, міністр оборони Еш Картер і віце-президент Джо Байден.

    Обама провів огляд військ почесної варти, вибудуваного в його честь.

    Після подання прапорів родів військ і виконання національного гімну, який іде президенту була вручена медаль за видатні заслуги у військовому будівництві. Презентацію провів генерал Д. Данфорд, який високо оцінив дії президента як Верховного головнокомандувача.

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