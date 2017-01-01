Конгресмени США вимагають додаткових санкцій проти Росії та Путіна

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Конгресмени домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії і її президента Владіміра Путіна

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій виступають за введення додаткових санкцій проти Росії.

Відповідну ініціативу анонсували сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем, а також сенатор-демократ Еймі Клобучар 1 січня під час візиту до Тбілісі для участі в засіданні Грузія-НАТО.

Вони заявили, що домагатимуться від Конгресу ухвалення більш жорстких санкцій щодо Росії і її президента Владіміра Путіна.

«Ми сподіваємося зробити 2017-й роком відповідальності за злочини. Настав час стримати Путіна. Настав час для нових санкцій, які вдарять як по ньому персонально, так і по енергетиці Росії та банківському сектору», – сказав у Тбілісі Грем.

«Ми наполегливо закликаємо наших колег ухвалити більш значущі та жорсткі санкції проти Росії через її хакерську атаку на Сполучені Штати», – сказав Маккейн, додавши, що існують «очевидні докази» втручання саме Росії у електронні ресурси Демократичної партії США.

На думку представника від демократів Адама Шиффа, з боку Конгресу можна очікувати «ще більш рішучих дій», якщо Дональд Трамп, ставши президентом США, спробує скасувати санкції, введені своїм попередником Бараком Обамою.

«Ми вважаємо, що потрібно зробити ще більше. Чесно кажучи, не думаю, що вже вжиті заходи (введені у грудні нові санкції проти РФ – ред.) можуть надавати достатній стримуючий ефект. Ви бачите, що такі республіканці, як сенатори Маккейн і Грем та інші об'єднаються, щоб отримати більш потужний пакет санкцій», – сказав він.

Як повідомлялося раніше, у суботу 31 грудня президент Петро Порошенко разом з американськими політиками відвідав Широкіне. Президент привітав наших воїнів з Новим роком. «Прибув на командний пункт в районі Широкіного з Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, щоб привітати наших воїнів з Новим роком», - повідомив глава держави в Twitter.