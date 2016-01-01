  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Контактна група у Мінську закликала сторони до припинення вогню на Донбасі з 24 грудня

    • Вчора, 19:02
    • Розсилка

    Перемир'я повинне початися з 00:00 суботи

    Учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі підтвердили наміри припинити вогонь з 00:00 24 грудня.

    Про це на брифінгу повідомив спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік.

    «Ми, члени тристоронньої контактної групи і представники ОРДО і ОРЛО, підкреслюючи необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність до дотримання сталого режиму припинення вогню, починаючи з 00 годин 24 грудня цього року за київським часом», - зазначив він.

    Читайте також

    Нагадаємо, 7 грудня в Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи. Контактна група домовилась звільнити максимальну кількість заручників до Нового року.

    Українська сторона у Мінську заявила про готовність обміняти полонених за формулою 228 на 42, проте в ОРДО заявили про готовність надали лише 8 заручників. 

    Читайте також
    Контактна група
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ