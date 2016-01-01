Контактна група у Мінську закликала сторони до припинення вогню на Донбасі з 24 грудня

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Перемир'я повинне початися з 00:00 суботи

Учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі підтвердили наміри припинити вогонь з 00:00 24 грудня.

Про це на брифінгу повідомив спецпредставник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік.

«Ми, члени тристоронньої контактної групи і представники ОРДО і ОРЛО, підкреслюючи необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з майбутніми святами, підтверджуємо свою прихильність до дотримання сталого режиму припинення вогню, починаючи з 00 годин 24 грудня цього року за київським часом», - зазначив він.

Нагадаємо, 7 грудня в Мінську пройшла зустріч Тристоронньої контактної групи. Контактна група домовилась звільнити максимальну кількість заручників до Нового року.

Українська сторона у Мінську заявила про готовність обміняти полонених за формулою 228 на 42, проте в ОРДО заявили про готовність надали лише 8 заручників.