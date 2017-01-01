Кораблі, літаки, БТРи: ФСБ проведе в окупованому Криму масштабні навчання

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Навчання російського спецназу в окупованому Криму

У навчаннях візьмуть участь близько 2 тис. військовослужбовців російського спецназу

Спецназ ФСБ РФ проведе навчання із запобігання терактів і дій диверсантів в окупованому Росією Криму і на морі.

Як повідомили ТАСС в Центрі громадських зв'язків ФСБ, в тактико-спеціальному навчанні підрозділів спецпризначення ФСБ, яке буде проходити з 24 по 29 травня на окупованому півострові, будуть задіяні близько 2 тис. військовослужбовців і сучасні зразки техніки.

«У ході навчання буде перевірено стан бойової готовності підрозділів Центру спеціального призначення ФСБ Росії до дій із припинення терористичних актів та ліквідації диверсійних груп умовного противника на території півострова і в морській акваторії. Загальна чисельність військовослужбовців, що беруть участь в навчанні, складе близько 2 тис. чоловік», - відзначили у ФСБ.

«В рамках навчання планується задіяти повітряні і морські судна, спеціальну броньовану техніку, роботизовані комплекси, сучасні зразки виявлення і ураження противника», - сказали в спецслужбі.

Навчання пройдуть у два етапи - будуть відпрацьовані дії спецназу на об'єктах морської інфраструктури ГУП Республіки Крим «Чорноморнафтогаз», а також на об'єктах санаторно-готельного комплексу в Євпаторії, включаючи окремі ділянки прибережної зони і гірничо-лісистої місцевості.