У цьому році Україна вже заборонила в’їзд 616 громадянам РФ

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Фото РБК-Украина

В’їзд в Україну закритий для 40 російських артистів

У поточному році загальна кількість заборон на в'їзд вже досягла 2,5 тис., 616 з них - громадяни РФ. Про це повідомив голова відомства Віктор Назаренко, пише «Інтерфакс-Україна».

Очільник відомства також уточнив, що у минулому році в'їзд в Україну був заборонений 5379 іноземцям, з них одна тисяча двісті тридцять дев'ять - це громадяни РФ.

«Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим. На сьогоднішній день ми виявили їх близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за ту допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України та правоохоронні органи», - додав він.

Назаренко також зазначив, що ці особи усвідомлено порушили правила перебування в Криму, тому заборона їм поставлений на 3 роки. «Вже повідомлялося, що в цей список входять такі виконавці, як Лоліта Мілявська, Юлія Самойлова, Наташа Корольова (громадянка РФ Наталія Поривай), Микола Добринін, Людмила Артем'єва та ряд інших», - нагадав він.