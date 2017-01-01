Королевська приїхала у Слов'янськ на суботник у білому костюмі та кросівках за $600

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Наталія Королевська на суботнику

Депутатка носить взуття люксового італійського бренду Alexander McQueen

Народний депутат України Наталія Королевська на суботнику в Слов'янську вразила оточуючих своїм спортивним костюмом і модними дорогими кросівками на широких липучках.

Суботник відбувся в парку біля пам'ятного знака загиблим під час бойових дій з квітня по липень 2014 року мирним жителям Слов'янська, Миколаївки та Слов'янського району, пише Slavgorod.com.ua.

Судячи з фотографій, Королевська носить взуття люксового італійського бренду Alexander McQueen. На сайті zappos.com є в продажу аналогічна модель вартістю 575 доларів.

Народні депутатки люблять прийти на роботу із дизайнерською сумкою за десятки тисяч гривень чи у взутті, вартість якого перевищує офіційну місячну зарплату парламентарів. Приміром, кума президента Петра Порошенка Оксана Білозір змінює брендові сумки як рукавички. Народний депутат від БПП з'явилася в парламент з модною сумкою французького будинку моди Yves Saint Laurent («Ів Сен Лоран»).