Саквояж з хутром поні та туфлі Gucci. Чим хизуються у Раді депутатки-модниці

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Білозір змінює брендові сумки, як рукавички

Народні депутатки люблять прийти на роботу із дизайнерською сумкою за десятки тисяч гривень чи у взутті, вартість якого перевищує офіційну місячну зарплату парламентарів, пише «Страна».

Кума президента Петра Порошенка Оксана Білозір змінює брендові сумки, як рукавички. Народний депутат від БПП з'явилася в парламент з модною сумкою французького будинку моди Yves Saint Laurent («Ів Сен Лоран»). Шкіряний саквояж YSL з хутром поні з колекції минулих років зараз коштує близько 37 тис. грн (за курсом НБУ на 05.04).

Тетяна Острикова з «Самопомочі» ходить на роботу в модних і дорогих речах. У кулуарах її називають однією з найстильніших жінок-політиків, звичайно ж, після Юлії Тимошенко («Батьківщина») і Тетяни Донець («Народний фронт»). Днями вона прийшла в сесійний зал з картатим аксесуаром від британського бренду Burberry. Ціна 1 тис. 595 дол. (43 тис. 240 грн), але зараз в інтернеті його можна купити майже на 10 тис. грн дешевше.

Колега Острикової по партії - Олена Сотник одягається непомітно, але любить модне взуття. Коли в Раді проходила акція на підтримку людей з синдромом Дауна та депутати прийшли у ВР в різних шкарпетках, фотокореспонденти побачили у неї дорогі лофери (туфлі без шнурків, за формою нагадують мокасини, але відрізняються наявністю підошви і низького широкого каблука). Це взуття італійського будинку моди Gucci. Вони повністю виконані з шкіри і підошва в тому числі. На офіційному сайті їх можна придбати за 17 тис. 850 грн.

Як повідомлялось, заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова задекларувала 1,96 млн гривень доходів за 2016 рік і годинник за 228 тис. гривень. Сама ж голова ННБУ Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.