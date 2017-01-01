Кожен другий українець вірить соціологам, - опитування

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Ситуація з довірою до даних соціологічних досліджень останні десять років виглядає стабільною

Половина громадян України (50%) довіряють даним соціологічних організацій, які вже давно працюють, 14% - не довіряють, інші не мають думки з цього приводу, свідчать дані опитування КМІС.

Рівень довіри до соціологічних досліджень за рік не змінився, рівень недовіри трохи підвищився, тому баланс довіри і недовіри (відсоток тих, хто довіряє, мінус відсоток тих, хто не довіряє) трохи зменшився (з 40% до 36%) у порівнянні з аналогічним дослідженням грудня 2015 року.

«Ситуація з довірою до даних соціологічних досліджень останні десять років виглядає досить стабільною: половина населення довіряє соціологам. Хотілося б краще; ми навряд чи переконаємо ті 14%, які не довіряють соціологам, але можна було б переконувати ті 35%, що не визначилися у своєму ставленні. Але у порівнянні з невисокою довірою до багатьох соціальних інституцій це ще непогано», - прокоментував генеральний директор КМІС, професор НаУКМА Володимир Паніотто.

Як повідомлялось, більшість жителів Росії (78%) визнають, що їхня країна перебуває в кризі (39% – безумовно згодні, 39% – радше згодні).