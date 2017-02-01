Понад дві третини росіян визнають: у країні економічна криза, і вона триватиме ще довго

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Громадяни РФ упевнені: криза буде тривалою

Більшість жителів Росії (78%) визнають, що їхня країна перебуває в кризі (39% – безумовно згодні, 39% – радше згодні), свідчать дані опитування «Левада-центру».

Тільки 1% росіян заявили, що криза триватиме два-три місяці, 4% – півроку, 18% – рік чи півтора, 22% – не менше двох років, 22% вважають, що криза буде дуже тривалою, її наслідки будуть проявлятися протягом багатьох років, 26% заявили, що зараз важко сказати, як довго криза триватиме і наскільки глибокою вона буде, а 7% не змогли відповісти.

Як повідомлялося, побоювання росіян, пов'язані з міжнародними конфліктами, а також зі зростанням цін, – головні фактори, що створюють найбільшу напругу в російському суспільстві.