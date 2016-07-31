Кремль перестраховується: добувати кримську нафту буде підставна фірма Курченка?

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Бізнесмен-утікач Сергій Курченко

Видобутком нафти в окупованому Криму займатиметься невідома у галузі фірма, пов’язана із одіозним українським бізнесменом

Невідома в галузі приватна компанія «Нові проекти» отримала російську ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі окупованого Криму, повідомляють «Новости Крыма».

За офіційними даними, основний акціонер компанії – підприємець Антон Дорноступ, близький до сім'ї колишнього глави «Роснадра» Валерія Пака, але кілька джерел «Коммерсанта» пов'язують «Нові проекти» із українським бізнесменом-утікачем Сергієм Курченком. При цьому компанія, отримавши ліцензію в рамках чинного для Криму спрощеного порядку, ще в 2015 році не мала жодних активів і не вела господарської діяльності.

«Нові проекти» в кінці минулого року повідомили «Роснадра», що в 2017 році складуть план пошуково-розвідувальних робіт на ділянці Глибока, лист відомству відправив директор компанії Антон Дорноступ. Як зазначено на сайті pravo.gov.ru, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв ще в червні 2016 року розпорядився видати компанії ліцензію на цю ділянку на 30 років. За даними «Коммерсанта», протягом восьми років компанія повинна пробурити пошукову свердловину.

Спочатку власником ТОВ була київська «Фосізонс Трейд», але в грудні 2015 року «Нові проекти» були продані колишньому так званому заступнику голови Ялти Віталію Мостовому (помер улітку 2016 року). З травня 2016 року 99% «Нових проектів» володіє АТ «Главнефтесервис» (належить Антону Дорноступу), ще 1% у Олега Кочагова (зараз очолює АТ «Полюс Логістика», структуру «Полюса» Саїда Керімова). Дорноступ також є гендиректором ТОВ «Русвелл», зареєстрованого зараз у Москві за однією адресою з «Новими проектами».

Нагадаємо, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заподіянні Україні 198 млрд грн збитків. Сам Курченко після Євромайдану виїхав до Росії.

У квітні 2014 року Курченка було оголошено в міжнародний розшук. У березні 2014 року Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств «Укргазвидобування», «Чорноморнафтогаз» і «Укрнафта».

У березні 2016 року щодо Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 року і на початку 2014 року скоїла тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі».