Заочний арешт Курченка потрібен для його міжнародного розшуку – ГПУ

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Олігарх-утікач Сергій Курченко

Якщо Курченка затримають за кордоном, то доправлять в Україну, запевнив прокурор

Рішення суду про заочний арешт бізнесмена-втікача Сергія Курченка дає можливість виконувати завдання кримінального провадження у вигляді забезпечення міжнародного розшуку.

Про це заявив прокурор Генеральної прокуратури Адріан Лупу в ефірі телеканала «112 Україна».

«Це рішення (про заочний арешт. – Ред.) дає нам можливість виконувати завдання кримінального провадження у вигляді забезпечення міжнародного розшуку і у випадку затримання Сергія Курченка за кордоном здійснити процесуальні заходи щодо його арешту і доставки для виконання процесуальних дій на території України... Сподіваємося на позитивні результати у його міжнародному розшуку з метою забезпечення його доставки в правоохоронні органи України», – зазначив Лупу.

Прокурор додав: «За попередніми даними, Сергій Віталійович перебуває на території РФ, однак де конкретно і за якою адресою, наразі не встановлено».

Нагадаємо, Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту бізнесмену Сергію Курченку.

Зазначимо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і утримання під вартою бізнесмена часів Януковича Сергія Курченка.

Екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка підозрюють у заподіянні Україні 198 млрд грн збитків. Сам Курченко після Євромайдану виїхав до Росії.

У квітні 2014 р. Курченка було оголошено в міжнародний розшук. У березні 2014 р. Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб держпідприємств, які виробляють зріджений газ: акціонерних товариств «Укргазвидобування», «Чорноморнафтогаз» і «Укрнафта».

У березні 2016 р. щодо Курченка було складено повідомлення про підозру «як керівника злочинної організації, яка протягом 2013 р. і на початку 2014 р. скоїла тяжкі та особливо тяжкі злочини у банківській галузі».