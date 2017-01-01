Кремлівська агентура намагається розсварити народи України та Польщі, - Ярош

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Ярош зазначив, що «в умовах війни з Московською імперією, нам як ніколи потрібні надійні союзники»

Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції). Так народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош прокоментував знищення пам'ятника полякам на Львівщині.

На своїй сторінці у Facebook Ярош зазначив, що «в умовах війни з Московською імперією, нам як ніколи потрібні надійні союзники» .

«Це розуміють всі українські патріоти та націоналісти. Саме тому чергова гидка провокація російських спецслужб по знищенню пам'ятника полякам, загиблим від рук гітлерівських катів у 1944 році в с. Гута-Пеняцька Бродівського району на Львівщині не буде мати ніякого розгортання. Кремлівська агентура діє не тільки в Україні, але і в Польщі, намагаючись розсварити наші народи (підтвердженням тому є недружні стосовно українців акти, заклики та акції)» , - написав він.

За його словами, «коли ми будемо жити не минулим, часто трагічним, а сьогоденням та майбутнім, спираючись не на ненависть і шовінізм, а на спільні християнські цінності, спільну, часто героїчну історію (протиставлення османській навалі, походи на Москву, битви з ордами Будьонного і Тухачевського, спільні бої підрозділів Української Повстанської Армії та Армії Крайової проти більшовиків тощо), тоді й будемо разом мати перспективу розвитку в цьому глобалізованому світі» .

«Вважаю Польщу стратегічним союзником України і наші дві держави – основою майбутнього Балто-Чорноморського союзу» , - додав нардеп.

Ярош нагадав, що «в складі Української Добровольчої Армії, захищаючи Незалежність та територіальну цілісність, вже довший час воюють представники польського народу» .

Нагадаємо, напередодні невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.

Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.