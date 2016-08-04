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    Кримчани збираються врятувати туристичний сезон на півострові молитвою

    • Сьогодні, 12:31
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    Молебень відбудеться під час православного свята Хрещення Господнього у Ялті

    19 січня на честь великого православного свята Хрещення Господнє в Ялті, Алупці і Гурзуфі відбудеться низка святкових заходів. Зокрема, кримчани помоляться за успішне проведення туристичного сезону цього року, повідомляють «Новости Крыма».

    У четвер, 19 січня, з 13:30 до 14:00 в Ялті від собору Олександра Невського до каплиці Новомучеників і сповідників російських пройде хресна хода. Тут відбудеться молебень за збереження і розвиток кримських курортів і благополучне проведення курортного сезону. Після цього заплановано традиційне купання в морі.

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    «Ялтинці і гості курорту можуть бути спокійними – безпеку буде забезпечено, дно перевірять, також на час купань чергуватиме карета швидкої допомоги», – запевнила Лариса Ковальчук.

    Нагадаємо, в окупованому Криму ціни на готелі підвищилися до критичного рівня, у зв'язку з чим громадяни Росії влітку поїдуть не на анексований півострів, а на курорти Туреччини чи Єгипту. Такий прогноз зробили в Асоціації туроператорів Росії.

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