«Кримнаш» вилазить боком. Росіяни дізналися, на скільки впали їхні реальні доходи

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Доходи росіян впали на 12% за два роки. І це лише офіційні дані

Реальні наявні доходи росіян впали на 12% у період з жовтня 2014 року по жовтень 2016 року. Такі дані наводяться в доповіді Інституту соціального аналізу та прогнозування, інформує ТАСС.

«Загалом за два роки (з жовтня 2014-го по жовтень 2016 року) реальні грошові доходи населення знизилися на 12%, реальна заробітна плата скоротилася на 8,7%, а реальний розмір призначених пенсій – на 7%», – йдеться в дослідженні.

При цьому в січні-жовтні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння реальних наявних доходів становило 5,3%, реального розміру призначених пенсій – 3,6%.

Укладачі доповіді дійшли висновку, що тривале падіння реальних доходів населення призвело до підвищення рівня бідності. Рівень бідності в січні-вересні 2016 року становив майже 14%, знизившись на 0,2 підпункта порівняно із аналогічним періодом 2015 року, та цей показник залишається вище рівня, що спостерігався в аналогічні періоди 2012–2014 років.

Нагадаємо, російська влада визнала катастрофічну бідність своїх громадян. Реальний рівень бідності в Росії серйозніший, ніж статистичний, заявила віце-прем'єр російського уряду Ольга Голодець.