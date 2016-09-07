Кримським в’язням загрожує позбавлення волі до 20 років

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Сімферопольське СІЗО

Інверу Бекірову висунули додаткове звинувачення у «насильницькому захопленні влади»

Кримчанину Інверу Бекірову, який перебуває у сімферопольському СІЗО у справі «Хізб ут-Тахрір», висунули додаткове звинувачення. Згідно зі ст. 278 Кримінального кодексу РФ (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади), Бекірову загрожує до 20 років ув’язнення. Про це у Facebook повідомила кримська активістка Анна Богачова.

«За словами адвокатів, таке звинувачення можливе через статтю 30 Кримінального кодексу РФ – «Приготування до злочину і замах на злочин», – написала Богачова.

Також 13 січня адвокат фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» Еміль Курбединов повідомив кримській правозахисній групі, що його підзахисного Вадима Сірука теж чекає нове звинувачення за ст. 278 КК РФ.

«Ця інформація офіційна. Вона надійшла від слідчого ФСБ РФ Сергія Махнева. У телефонному режимі він повідомив, що у вівторок Вадиму Сіруку буде висунуто звинувачення за ст. 278 КК РФ (насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади). Також мої колеги повідомили, що їхнім підзахисним з «ялтинської четвірки» буде висунуто такі самі звинувачення».

Еміль Курбединов повідомив, що звинувачення за цією статтею передбачають покарання у вигляді від 12 до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Інвера Бекірова разом із Муслімом Алієвим, Вадимом Сіруком та Еміром-Усеїном Куку окупаційна влада Криму звинувачує у тероризмі.