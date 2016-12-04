Кримськотатарський батальйон стане підрозділом ВМС України, - Джемілєв

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Фото: qha.com.ua

Батальйон «Аскер» стане частиною морської піхоти України

Кримськотатарський батальйон «Аскер» стане підрозділом у складі морської піхоти військово-морських сил України. На цей момент існує домовленість з міністром оборони України Степаном Полтораком. Про це повідомив народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв Мустафа Джемілєв на международногом форумі «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу», передає канал «112 Україна».

«Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку підійде. Важко сказати, скільки буде бійців, було записано близько 250 осіб. Думаю, що після того, як цей батальйон буде узаконений, багато хто буде записуватися. Причому не тільки етнічні кримські татари», - заявив Джемілєв.

Також, за його словами, нині посилюється тиск на жителів Криму з боку окупаційної влади з вимогою вступати до лав російської армії.

«Прискорився тиск на людей, яких заохочують вступати до російської армії. Я не уявляю кримського татарина, який присягне на вірність російській армії. Їм залишається вибір - або сідати в тюрму, або перходити кордон і служити своїй країні», - заявив Джемілєв.

Як повідомлялося, нещодавно між кримськотатарським батальйоном і військовими і поліцією стався конфлікт. Озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині.

За якийсь час військовослужбовці та поліція покинули розташування кримськотатарського об'єднання «Аскер» і кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана. Народний депутат Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці в Facebook про те, що інцидент було вичерпано.