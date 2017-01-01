В Україні зупинилися вже три теплоелектростанції
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Теплоелектростанція
Слідом за Трипільською та Придніпровською ТЕС припинила роботу Зміївска теплоелектростанція
У четвер, 6 квітня, Зміївська теплоелектростанція (Харківська область) державної компанії «Центренерго» припинила виробництво електроенергії слідом за Трипільською та Придніпровською ТЕС (припинили 5 квітня). Відповідну інформацію підтвердила прес-служба НЕК «Укренерго».
«З учорашнього дня станція зупинена», - повідомила прес-служба.
ТЕС зупинена з метою економії палива.
До моменту зупинки Зміївська ТЕС працювала одним блоком.
На 5 квітня на складах Зміївської ТЕС було 52,6 тис. тонн антрацитового вугілля і 23,7 тис. тонн газового.Нагадаємо, 5 квітня з метою економії антрацитового вугілля припинила роботу Трипільська ТЕС. Крім того, через блокаду поставок вугілля з окупованого Донбасу призупинила роботу Придніпровська ТЕС.