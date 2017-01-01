Курсова нестабільність триватиме до квітня – фінансовий експерт

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Падіння курсу гривні

Єгор Перелигін прогнозує, що до кінця року курс встановиться на рівні 31–32 грн/дол.

Фінансовий аналітик Єгор Перелигін прогнозує, що курсова нестабільність триватиме до квітня 2017 року. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я б прогнозував, що точка, від якої можна відштовхнутись, буде, скоріш за все, десь на початку квітня. До цього часу ми будемо у волатильному стані», - вважає аналітик.

За його прогнозами, навесні коливання зупиниться на курсі 29-30 грн/дол. «На мій погляд, адекватна оцінка курсу на найближчі два-три місяці – 29–30, а до кінця року – десь 31–32», - сказав Перелигін.

Як відомо, наприкінці цього тижня долар на міжбанку торгувався по 27,7 гривні, а на готівковому ринку перетнув позначку у 29 гривень за долар, наближаючись до психологічної відмітки у 30 грн/дол.

13 січня під час проведення валютного аукціону з продажу/купівлі валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол.