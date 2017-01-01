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    Для порятунку гривні Нацбанк продав $55,5 млн

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    Валютний аукціон
    Валютний аукціон

    Мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,6 грн/дол.

    Для порятунку гривні Нацбанк продав $55,5 млн

    Сьогодні, 13 січня, під час проведення валютного аукціону з продажу/купівлі валюти Національний банк України продав 55,5 млн дол. Про це повідомила прес-служба НБУ.

    Загальний обсяг заявок суб'єктів ринку, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення, 82 млн дол., з яких Нацбанк продав 55,5 млн дол.

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    За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 27,6 грн/дол., максимальний — 27,70 грн/дол. та середньозважений — 27,6486 грн/дол.

    Водночас, за мінімальним курсом було придбано 7,2% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників.

    Як повідомлялося, 13 січня Національний банк України оголосив аукціон з продажу валюти для стабілізації курсу гривні.

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