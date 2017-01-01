Кутовий перед відставкою отримав 14 тисяч гривень зарплати

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Фото AgroPolit.com Тарас Кутовий

Матеріальну допомогу у травні міністр агрополітики не одержував

Заробітна плата міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за травень становила 14 тис. 331 гривню. Про це сказано у відповіді Міністерства аграрної політики та продовольства на запит «Українських новин».

Відповідно до відповіді, матеріальну допомогу в травні міністр не одержував.

Зарплата Кутового за грудень 2016 року становила 39,6 тис. гривень, за січень – 14,2 тис. гривень, за лютий – 20,8 тис. гривень, за березень – 10,3 тис. гривень, за квітень – 24,9 тис. гривень.

Як повідомлялося, 23 травня Кутовий заявив, що йде у відставку. Він серед іншого зазначив, що має достатньо знань, енергії та сили зробити для України ще більше: «Найближчим часом планую зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України».