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    Кутовий перед відставкою отримав 14 тисяч гривень зарплати

    • Сьогодні, 10:45
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    Тарас Кутовий
    Фото AgroPolit.com
    Тарас Кутовий

    Матеріальну допомогу у травні міністр агрополітики не одержував

    Заробітна плата міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового за травень становила 14 тис. 331 гривню. Про це сказано у відповіді Міністерства аграрної політики та продовольства на запит «Українських новин»

    Відповідно до відповіді, матеріальну допомогу в травні міністр не одержував.

    Зарплата Кутового за грудень 2016 року становила 39,6 тис. гривень, за січень – 14,2 тис. гривень, за лютий – 20,8 тис. гривень, за березень – 10,3 тис. гривень, за квітень – 24,9 тис. гривень.

    Як повідомлялося, 23 травня Кутовий заявив, що йде у відставкуВін серед іншого зазначив, що має достатньо знань, енергії та сили зробити для України ще більше: «Найближчим часом планую зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України».

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