  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кутовий розповів, як унеможливити скупку землі за безцінь

    • Сьогодні, 02:43
    • Розсилка

    У майбутньому законі, земля має належати тільки громадянам України, зазначив міністр

    У можливому новому законі про землю потрібно передбачити її нормативно-грошову оцінку.

    Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий в ефірі Еспресо.TV.

    За його словами, у майбутньому законі, земля має належати тільки громадянам України - це перша теза. І потрібно передбачити володіння більшим обсягом сільськогосподарської землі для українців.

    «Якщо сьогодні це володіння одного паю - від 2, 5 до 4 га умовно, то нехай це буде більший обсяг землі. Це ще буде обговорюватися і визначатися. Друга теза - нормативно-грошова оцінка. В законі треба передбачити, що ціна між українцями не повинна бути нижчою нормативно-грошової оцінки. Саме це унеможливить розмови про те, що за кілька доларів заберуть гектари землі», - зазначив Кутовий.

    Він стверджує, що ця нормативно-грошова оцінка у різних регіонах різна, у родючих це 60-70 тис. і це відповідає європейським нормам.

    І третя теза, «держава повинна забезпечити дешевим кредитним ресурсом на рівні 4-5%, щоб фермер мав цю можливість від держави», - підкреслив міністр.

    Читайте також
    Мінагрополітики Тарас Кутовий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ