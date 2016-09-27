Кутовий розповів, як унеможливити скупку землі за безцінь

У майбутньому законі, земля має належати тільки громадянам України, зазначив міністр

У можливому новому законі про землю потрібно передбачити її нормативно-грошову оцінку.

Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, у майбутньому законі, земля має належати тільки громадянам України - це перша теза. І потрібно передбачити володіння більшим обсягом сільськогосподарської землі для українців.

«Якщо сьогодні це володіння одного паю - від 2, 5 до 4 га умовно, то нехай це буде більший обсяг землі. Це ще буде обговорюватися і визначатися. Друга теза - нормативно-грошова оцінка. В законі треба передбачити, що ціна між українцями не повинна бути нижчою нормативно-грошової оцінки. Саме це унеможливить розмови про те, що за кілька доларів заберуть гектари землі», - зазначив Кутовий.

Він стверджує, що ця нормативно-грошова оцінка у різних регіонах різна, у родючих це 60-70 тис. і це відповідає європейським нормам.

І третя теза, «держава повинна забезпечити дешевим кредитним ресурсом на рівні 4-5%, щоб фермер мав цю можливість від держави», - підкреслив міністр.