Квартирне питання: суд закрив справу Лещенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів

Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про закриття провадження щодо народного депутата з БПП Сергія Лещенка про адміністративне правопорушення.

Про це депутат повідомив у Facebook, виклавши відеозапис, на якому суддя зачитує рішення суду.

У рішенні, зокрема, йдеться, що справу закрито за відсутністю складу злочину.

Як відомо, Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва у вересні 2016 року. Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й позичені гроші. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника «Української правди» Олени Притули.

ГПУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата Сергія Лещенка.

НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо купівлі квартири Лещенком 20 вересня цього року.