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    Квартирне питання: суд закрив справу Лещенка

    • Сьогодні, 20:40
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    <em>Сергій Лещенко</em>
    Сергій Лещенко

    Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів

    Печерський райсуд Києва ухвалив постанову про закриття провадження щодо народного депутата з БПП Сергія Лещенка про адміністративне правопорушення.

    Про це депутат повідомив у Facebook, виклавши відеозапис, на якому суддя зачитує рішення суду. 

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    У рішенні, зокрема, йдеться, що справу закрито за відсутністю складу злочину.

    Як відомо, Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва у вересні 2016 року. Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й позичені гроші. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

    19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника «Української правди» Олени Притули.

    ГПУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата Сергія Лещенка.

    НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо купівлі квартири Лещенком 20 вересня цього року.

     

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