Суд відклав справу нардепа Лещенка на невизначений термін

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Квартирне питання Сергія Лещенка розглядатимуть в суді не скоро

Печерський районний суд міста Києва переніс розгляд справи щодо адмінпротоколу Національного агентство з питань запобігання корупції стосовно отримання народним депутатом Сергієм Лещенком знижки в понад 1,8 мільйона гривень від забудовника під час придбання квартири.

Про це в середу журналістам повідомив судовий розпорядник.

«Знято з розгляду (розгляд справи - Ред.) у зв'язку з перебуванням судді в нарадчій кімнаті», - сказав він.

При цьому розпорядник повідомив, що засідання перенесено на невизначену дату.

Справу щодо Лещенка мав розглядати суддя Володимир Карабань.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що за результатами перевірки факту придбання народним депутатом Сергієм Лещенком квартири у Києві виявило у його діяx ознаки адміністративного правопорушення. Зокрема, народний депутат одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. За даними НАЗК, ідеться про суму 1 млн 801 тис. 648 гривень.

Лещенко придбав квартиру площею 192 квадратні метри у новобудові в центрі Києва у вересні 2016 року. Він пояснив, що купив квартиру на свої заощадження й позичені гроші. Партнером капіталовкладення стала його дівчина Анастасія Топольська.

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник за результатами перевірки повідомив, що в купівлі Лещенком квартири є ознаки адміністративного правопорушення, яке полягає у взятті безвідсоткової позики в керівника «Української правди» Олени Притули.

ГПУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо народного депутата Сергія Лещенка.

НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо купівлі квартири Лещенком 20 вересня цього року.