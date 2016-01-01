Лагард має намір продовжити роботу в МВФ після рішення суду у справі про халатність

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Рада директорів МВФ висловила підтримку главі організації

Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила про наміри продовжити роботу в фонді, незважаючи на рішення французького суду, який визнав її винною в халатності, яка призвела до розтрати державних коштів. Звернення глави МВФ опубліковано на сайті фонду.

«Я сповнена рішучості, ніщо не буде відволікати мене від виконання моїх обов'язків. Я вдячна директорам за підтримку і з нетерпінням чекаю продовження роботи з ними», - заявила Лагард в ході виступу у Вашингтоні.

У свою чергу рада директорів МВФ висловила підтримку главі організації.

«Рада директорів в черговий раз підтверджує свою повну впевненість в її здатності продовжувати ефективно виконувати свої обов'язки», - йдеться в повідомленні.