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    Лагард має намір продовжити роботу в МВФ після рішення суду у справі про халатність

    • 20 Грудня, 06:34
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    Рада директорів МВФ висловила підтримку главі організації

    Глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила про наміри продовжити роботу в фонді, незважаючи на рішення французького суду, який визнав її винною в халатності, яка призвела до розтрати державних коштів. Звернення глави МВФ опубліковано на сайті фонду.

    «Я сповнена рішучості, ніщо не буде відволікати мене від виконання моїх обов'язків. Я вдячна директорам за підтримку і з нетерпінням чекаю продовження роботи з ними», - заявила Лагард в ході виступу у Вашингтоні.

    У свою чергу рада директорів МВФ висловила підтримку главі організації.

    «Рада директорів в черговий раз підтверджує свою повну впевненість в її здатності продовжувати ефективно виконувати свої обов'язки», - йдеться в повідомленні.

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