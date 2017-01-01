Лавров хоче відносин зі США та Євросоюзом «без спроб нав'язувати якісь там цінності»

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Фото ЕРА Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ назвав умови розвитку відносин Росії зі США, НАТО та Євросоюзом

Росія готова вибудовувати відносини з Європейським союзом, США і НАТО на основі взаємної поваги, без нав'язування цінностей. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час прес-конференції у вівторок, передає РИА «Новости».

За словами міністра, Росія шукає спільні інтереси з усіма тими, хто «розуміє безальтернативність об'єднання зусиль для боротьби з тероризмом та іншими сучасними загрозами, хто готовий працювати з Росією на рівноправній взаємовигідній основі, на основі врахування інтересів одне одного і вибудовуванні балансу таких інтересів».

«З цих самих позицій вибудовуємо свої відносини з партнерами і союзниками в різних регіонах світу. З цих же позицій, з позицій рівноправності і взаємного врахування інтересів, взаємної поваги ми готові вибудовувати відносини зі США, з ЄС і з НАТО, без імпорту цінностей, без спроб нав'язувати там якісь цінності, тим більше що, як показують інформаційні війни, ці цінності себе вже досить серйозно дискредитували», – зазначив очільник МЗС РФ.

Як повідомлялося, Лавров звинуватив США у численних спробах завербувати російських дипломатів.