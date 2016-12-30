Лавров звинуватив США у численних спробах завербувати російських дипломатів

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Сергій Лавров

Глава російського МЗС звинуватив Барака Обаму у «недружній активності»

У США неодноразово намагалися завербувати російських дипломатів. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За словами російського міністра, особлива активність припала на останніх чотири роки. «Останнім часом, особливо під час другого терміну адміністрації президента США Барака Обами, така недружня активність щодо наших дипломатів зростала», – повідомив Лавров на великій прес-конференції, яку транслює низка російських ЗМІ.

При цьому Лавров наголосив, що способи тиску на співробітників диппредставництв не розголошуються. Також він додав, що Москва ніколи не чинила тиску на американських дипломатів.

Як повідомлялося, Лавров вважає можливим ефективну співпрацю між Москвою і Вашингтоном, тільки якщо «США перестануть використовувати методи шантажу».