Лавров розхвилювався через заяви Порошенка щодо Мінських угод

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Сергій Лавров

Лавров вважає, що заява президента України про виконання політичної частини Мінських угод суперечить тексту документа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що заява президента України Петра Порошенка про виконання політичної частини Мінських угод після забезпечення безпеки на Донбасі суперечить самому документу.

«Ми привернули увагу до серйозної стурбованості, яку викликають останні висловлювання президента Порошенка, котрий безапеляційно заявив, що Україна не робитиме нічого з тих політичних реформ, які прописано в Мінських угодах, доки не буде беззастережно виконано всі аспекти, що стосуються сфери безпеки, включаючи відновлення повного контролю українських Збройних сил над кордоном з Росією. Інакше, як він наголосив, ми не перейдемо до реалізації політичних положень Мінських угод», – сказав глава МЗС РФ.

«Це безпосередньо суперечить тому, що записано в комплексі заходів, де сказано, що лише після виконання всіх без винятку положень, включаючи здійснення амністії, забезпечення особливого статусу Донбасу, закріплення цього статусу в Конституції України на постійній основі і проведення виборів під контролем ОБСЄ, лише після всього цього буде відновлено повністю контроль над російсько-українським кордоном», – додав Лавров.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Соборності у Києві наголосив, що зміни до Конституції щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей відбудуться лише після вирішення безпекових питань.

Джерело: РИА НОВОСТИ