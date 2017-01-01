Порошенко каже, що зміни до Конституції - не на часі

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Прес-служба президента Петро Порошенко

Поки не вирішені проблеми безпеки на Донбасі, Конституцію не переписуватимуть

Зміни до Конституції щодо особливостей здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей будуть лише після вирішення безпекових питань.

На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час урочистих заходів до Дня Соборності у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«У нелегкому діалозі переконали наших західних союзників в тому, що будь-яким крокам з політичного врегулювання має передувати очевидний і беззаперечний прогрес у безпекових питаннях: стале припинення вогню, вивід російських військ та техніки, роззброєння бойовиків, контроль за нашим кордоном, - спочатку з боку ОБСЄ, а потім і наш безпосередньо. До вирішення цих проблем на порядку денному не стоять і не стоятимуть політичні питання, в тому числі це стосується і змін до Конституції», - заявив Президент.

Порошенко наголосив, що Україна дотримується Мінських угод, «хоч як би важко нам це давалося - що і дозволило нашій дипломатії виграти нелегку боротьбу за продовження санкцій всього світу - Євросоюзу, США, Канади, Японії Австралії та інших - проти агресора, Російської Федерації».

За словами президента, Україна «не поступилася жодною принциповою позицією».