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    Лавров - Тіллерсону: Мені мама не дозволяла танцювати з хлопчиками

    • Сьогодні, 13:56
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     Сергій Лавров 

    Глава російського МЗС запропонував навчити держсекретаря США танцювати

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на висловлювання держсекретаря США Рекса Тіллерсона про неможливість діалог з РФ.

    За даними видання Politico, на вечері глав МЗС НАТО держсекретар на репліку про відносини з Москвою, що «танго повинні танцювати двоє», зауважив, що з Лавровим танцювати б не став. Глава МЗС РФ відреагував: «Мені мама теж забороняла з хлопчиками танцювати», - пише ТАСС.

    «Я чув про те, що нібито така розмова на зустрічі глав МЗС НАТО 31 березня відбулася. Якщо Рекс Тіллерсон відчуває, що ще не з усіма може танцювати, то ми готові допомогти, - сказав Лавров. - Людина він дуже досвідчена. Упевнений, що навчиться швидко».

    Як првідомлялось, державний секретар США Рекс Тіллерсон раніше заявив, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні.

    Росія США НАТО Сергій Лавров
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