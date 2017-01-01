Лавров - Тіллерсону: Мені мама не дозволяла танцювати з хлопчиками

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Сергій Лавров

Глава російського МЗС запропонував навчити держсекретаря США танцювати

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на висловлювання держсекретаря США Рекса Тіллерсона про неможливість діалог з РФ.

За даними видання Politico, на вечері глав МЗС НАТО держсекретар на репліку про відносини з Москвою, що «танго повинні танцювати двоє», зауважив, що з Лавровим танцювати б не став. Глава МЗС РФ відреагував: «Мені мама теж забороняла з хлопчиками танцювати», - пише ТАСС.

«Я чув про те, що нібито така розмова на зустрічі глав МЗС НАТО 31 березня відбулася. Якщо Рекс Тіллерсон відчуває, що ще не з усіма може танцювати, то ми готові допомогти, - сказав Лавров. - Людина він дуже досвідчена. Упевнений, що навчиться швидко».

Як првідомлялось, державний секретар США Рекс Тіллерсон раніше заявив, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні.