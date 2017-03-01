США залишать санкції проти Росії до виконання Мінських угод

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Санкції США проти Росії

Санкції, введені за анексію Криму, теж залишаться в силі, поки Росія не поверне півострів Україні

США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє сайт Держдепу.

«Ми будемо продовжувати закликати Росію до виконання мінських зобов'язань. Санкції США залишаться, поки Москва не скасує дії, які спричинили наші санкції. Ми з тривогою відзначаємо ескалацію насильства уздовж лінії зіткнення і неодноразові напади на цивільну інфраструктуру підтримуваних Росією сепаратистських сил, що створює підвищений ризик гуманітарної катастрофи», - сказав Тіллерсон.

Він закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб зупинити насильство, припинити кампанію нападів та залякування спостерігачів ОБСЄ, і полегшити доступ для виконання їхньої роботи.

Держсекретар США також підтвердив, що санкції, введені за анексію Криму, повинні залишатися в силі, поки Росія не поверне півострів Україні.

Джерело: Європейська правда