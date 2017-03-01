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    США залишать санкції проти Росії до виконання Мінських угод

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    Санкції США проти Росії
    Санкції США проти Росії

    Санкції, введені за анексію Криму, теж залишаться в силі, поки Росія не поверне півострів Україні

    США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі, повідомляє сайт Держдепу.

    «Ми будемо продовжувати закликати Росію до виконання мінських зобов'язань. Санкції США залишаться, поки Москва не скасує дії, які спричинили наші санкції. Ми з тривогою відзначаємо ескалацію насильства уздовж лінії зіткнення і неодноразові напади на цивільну інфраструктуру підтримуваних Росією сепаратистських сил, що створює підвищений ризик гуманітарної катастрофи», - сказав Тіллерсон.

    Він закликав Росію використати свій вплив на сепаратистів, щоб зупинити насильство, припинити кампанію нападів та залякування спостерігачів ОБСЄ, і полегшити доступ для виконання їхньої роботи.

    Держсекретар США також підтвердив, що санкції, введені за анексію Криму, повинні залишатися в силі, поки Росія не поверне півострів Україні.

    Джерело: Європейська правда

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