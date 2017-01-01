Ле Пен братиме участь у парламентських виборах у Франції

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Марін Ле Пен

В Національні збори Франції Ле Пен спробує потрапити від міста Енен-Бомон

Лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, що братиме участь у парламентських виборах, які пройдуть у Франції в червні цього року.

В ефірі французького телеканалу TF1 Ле Пен заявила, що має намір балотуватися в Національні збори від міста Енен-Бомон, на північному заході Франції, де у другому турі президентських виборів вона отримала 60 % голосів виборців.

За опитуваннями, партія президента Макрона «Вперед» має високі шанси перемогти на призначених на 11 та 18 червня двох турах виборів до парламенту Франції. Пропрезидентська сила дещо випереджає партію «Республіканці» та ультраправий «Національний фронт», лідера якого Марін Ле Пен переміг Емманюель Макрон у другому турі президентських виборів.

«Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

Джерело: Reuters