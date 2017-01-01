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Кандидат в президенти Франції Марін Ле Пен

Охорона Ле Пен прикривала її голову

У четвер, 4 травня, кандидата в президенти Франції від партії «Національний фронт» Марін Ле Пен закидали яйцями під час поїздки в Бретань, передає телеканал BFMTV.

На відео, яке транслював телеканал, видно, як співробітники особистої охорони кандидата вкривають Ле Пен від предметів, що летять, буквально долонями закриваючи її голову.

Користувачі Twitter виклали відеозаписи, на яких відображено момент приїзду Ле Пен в комуну Доль-де-Бретань, де у неї на четвер було заплановано кілька заходів. Деякі з присутніх на зустріч з кандидатом вигукували гасло «Геть фашистів».

Visée par un jet d'oeuf, Marine Le Pen raille "les gauchos qui viennent de Rennes" https://t.co/eprvZepvkd pic.twitter.com/MUvx8XZLS5 — BFMTV (@BFMTV) 4 мая 2017 г.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Як повідомляв «Главком», теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Детальніше читайте: «У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези»