У Франції відбулися передвиборчі дебати Макрона та Ле Пен: головні тези



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марін Ле Пен і Еммануель Макрон перед початком теледебатів

За даними опитування, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона

У Франції відбулися дебати між кандидатами на пост президента. В них взяли участь лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон і його конкурент - лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

«Пан Макрон являє неконтрольовану глобалізацію, нестійкість, війну всіх проти всіх, розкрадання економіки, зокрема, великих підприємств, роздроблення країни, комунітаризм. Все це під керуванням пана Олланда, який операцією керує, зараз це ясно як ніколи», - кинулася Ле Пен в атаку, відкриваючи дебати. Вона також охарактеризувала опонента як «виплекане чадо» французьких еліт.

У відповідь лідер руху «Вперед» заявив, що Ле Пен не хоче вести відкриті, зважені, демократичні дебати і звинуватив її в брехні.

«Ви спадкоємиця прізвища, політичної партії, системи, процвітаючою за рахунок невдоволення французів протягом довгих років», - сказав Макрон.

Ле Пен також зазначила, що Росія є країною, з якою у Франції немає причин вести «холодну війну».

«У нас немає ніяких причин вести «холодну війну» з Росією, але є всі причини будувати з нею дипломатичні, торгові, стратегічні відносини, тому що це велика нація», - сказала Ле Пен.

Макрон водночас виступив за сильну і незалежну Францію. Він знову повторив, що його пріоритетом буде боротьба з тероризмом.

«США – наш союзник у галузі розвідки в Радбезі ООН», - зазначив кандидат-центрист.

Марін Ле Пен заявила, що «в будь-якому випадку Францією буде керувати жінка. І це буду я, або мадам Меркель».

Макрон пояснив, що французькому фермеру все одно доведеться розплачуватися євро, купуючи необхідні товари у європейських сусідів. Ле Пен у відповідь каже, що в інших країнах ЄС теж відмовляться від євро, і продовжує нагадувати Макрону про те, що він був міністром економіки.

«Ви будете вирішувати і за інші країни теж?», - іронізує Макрон.

У заключному слові Макрон заявив: «Я не хочу, щоб до влади прийшли ті, хто потирають руки на провалах і витягують вигоду з народного гніву. Франція гідна кращого. ... Я почув цей гнів, сумніви, і я хочу відповісти на них сміливістю правди: я ніколи вам не брехав і не обіцяв подарунків і нездійсненних речей».

Натомість у заключному слові Ле Пен сказала: «Я люблю Францію такою, яка вона є. З її культурою, її мовою, її спадщиною, її кордонами, тому що без цих меж не було б вільної і незалежної країни. Ви - кандидат закриття заводів, пологових будинків, поліцейських дільниць та лікарень. Єдине, що ви не хочете закривати, це кордони. Ви ходите відкрити Францію для масової імміграції та керівників великого бізнесу, які тільки цього і чекають».

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

Теледебати тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

Читайте також статтю: «Між грипом та холерою». Який вибір робитиме Франція 7 травня

Джерело: 112 Україна